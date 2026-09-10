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Il diverbio Lang-Allegri, all’origine dell’esclusione a sorpresa dell’olandese da Napoli-Arsenal, ha ora una dinamica precisa.

A ricostruirla è stato Alessandro Alciato, che ai microfoni di Prime Video ha spiegato passo dopo passo come è nato lo scontro nell’ultima seduta di allenamento.

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“Ha avuto un diverbio con Allegri, svelato il motivo dietro l’esclusione di Lang

Secondo il racconto del giornalista, tutto è partito da un episodio banale trasformatosi in caso: “Tutto è nato da un passaggio sbagliato di Vergara in allenamento. Lang non l’ha presa bene e ha detto in inglese delle cose che non sono piaciute ad Allegri, neppure nei modi. E Allegri lo ha mandato via.”

La reazione stizzita dell’esterno, insomma, e soprattutto il tono usato, avrebbero spinto il tecnico a un provvedimento immediato. Poi la mossa di rientro del giocatore: “Questa mattina Lang ha chiesto scusa all’allenatore, ai compagni e alla società. Ma il segnale andava dato.”

La versione di Manna prima di Napoli-Arsenal

Il caso era già emerso prima del fischio d’inizio. Come avevamo raccontato, il ds Giovanni Manna a Sky aveva parlato di un “comportamento non idoneo”, spiegando che Lang avrebbe seguito la partita al suo fianco e che il giocatore si era già scusato: “Non ha avuto un comportamento idoneo e quindi guarderà la partita con me. Si è scusato con il gruppo e con l’allenatore ed è un caso chiuso.”

Una decisione, aveva precisato Alciato, maturata “d’accordo tra Allegri e la società”: non un’iniziativa isolata del tecnico, ma una linea condivisa con il club, che ha voluto rimarcare il principio.

Nonostante la durezza dell’episodio, la vicenda sembra destinata a chiudersi in fretta. Lo ha confermato anche il capitano Giovanni Di Lorenzo nel post-partita: “Da domani torna in gruppo e dalla prossima partita ci darà un grosso contributo”. Scuse arrivate, gerarchie ristabilite, e la voglia di archiviare in fretta un episodio scomodo in una serata già amara per il ko con l’Arsenal.