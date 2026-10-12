Eventi natalizi a Napoli. Arrivano 2,7 milioni di euro dalla Regione

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La Giunta regionale della Campania, riunitasi lunedì a Palazzo Santa Lucia, ha approvato provvedimenti in materia di turismo e mobilità. Approvato il Programma annuale per il turismo 2026: borghi, aree interne e promozione internazionale Il Programma punta a rafforzare la governance territoriale, promuovere la transizione digitale e favorire la destagionalizzazione dei flussi turistici. Tra le priorità figurano anche la valorizzazione dei borghi, delle aree interne, dei cammini, delle ciclovie e degli itinerari enogastronomici e culturali, la qualificazione delle professioni turistiche e il consolidamento della presenza internazionale della Destinazione Campania.

Tutti gli interventi previsti dalla programmazione 2026 contribuiranno, in modo trasversale e integrato, alla migliore riuscita dell’America’s Cup e alla valorizzazione delle opportunità turistiche connesse all’evento. Un ruolo prioritario sarà affidato all’Osservatorio regionale sui flussi turistici e sulle attività ricettive, quale strumento di supporto all’attuazione, al monitoraggio e alla valutazione degli interventi.

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Eventi natalizi: 4,42 milioni di euro aggiuntivi ai Comuni capoluogo

È stata programmata un’ulteriore dotazione finanziaria, pari a 4,42 milioni di euro, in favore dei Comuni capoluogo di Napoli, Caserta, Avellino e Benevento per la realizzazione di eventi, iniziative e attività di animazione territoriale nel periodo delle festività natalizie 2026-2027.

Il riparto è stato definito con una nuova modalità che prevede l’applicazione di un indice sintetico che tiene conto della popolazione residente, delle presenze negli esercizi ricettivi nonché di una primalità territoriale in favore delle province caratterizzate da una maggiore incidenza delle aree interne.

Pertanto, la dotazione è così distribuita: 2,78 milioni di euro al Comune di Napoli, 480 mila euro al Comune di Caserta, 610 mila euro al Comune di Avellino e 550 mila euro al Comune di Benevento. Le nuove risorse si aggiungono a quelle già programmate per il Comune di Salerno con delibera del 18 settembre 2025, pari a 2,75 milioni di euro.

Collegamenti marittimi nel Golfo di Napoli: servizi garantiti fino al 31 dicembre 2027

La Giunta ha dato mandato alla Direzione Generale Mobilità di adottare, nel rispetto della vigente normativa comunitaria e nazionale di settore, gli atti necessari a garantire la prosecuzione dei servizi minimi di trasporto pubblico locale marittimo nel Golfo di Napoli con gli attuali gestori fino al 31 dicembre 2027, assicurando la continuità dei collegamenti con le isole.

La decisione fa seguito agli esiti negativi della verifica di mercato trasmessa da AcaMIR – Agenzia campana mobilità, infrastrutture e reti, che ha evidenziato l’assenza di interesse economico da parte degli operatori a effettuare i servizi in regime di libero mercato. Con questo provvedimento la Giunta garantisce la prosecuzione dei servizi senza interruzioni per il tempo necessario a completare le procedure prescritte dall’Autorità di regolazione dei trasporti e procedere al successivo affidamento.

«Il Programma annuale per il turismo 2026 rappresenta un ulteriore passaggio nella costruzione di un’offerta turistica sempre più competitiva e integrata. La delibera, con le risorse per gli eventi natalizi dei comuni capoluogo, va a completare la programmazione già realizzata per i piccoli comuni cui sono stati destinati altri 14,5 milioni di euro. Mettiamo così in campo una strategia ampia che unisce grandi eventi internazionali come l’America’s Cup al sostegno dei Comuni capoluogo e delle aree interne, valorizzando l’identità, la sostenibilità e la qualità dell’accoglienza della Destinazione Campania» sottolinea l’assessore al Turismo, Vincenzo Maraio.