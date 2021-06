Stavano festeggiando il 38/esimo anniversario di nozze di una coppia con musica ad alto volume e schiamazzi, malgrado fosse ormai mezzanotte, le 16 persone multate dai carabinieri a Napoli.

I militari sono intervenuti, dopo una segnalazione, in un’abitazione di via Artemisia Gentileschi di proprietà della coppia festeggiata, dove hanno trovato il gruppo, tra cui 2 musicisti di un cantante neomelodico, intenti a fare baldoria. Tutti sono stati sanzionati per aver violato le norme anti-contagio.

Uno dei due musicisti era stato già multato – sempre dai Carabinieri – la notte di domenica nel quartiere San Carlo all’Arena, precisamente in via Calata di Capodichino. In quella circostanza si stava festeggiando una comunione con 200 persone in strada e solo il buon senso dei militari scongiurò disordini.

