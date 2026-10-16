Fiaccolata per Francesca Tucci, il dolore della famiglia: “Vogliamo verità e giustizia”

Una fiaccolata per ricordare Francesca Tucci e continuare a chiedere verità e giustizia sulla sua morte. La manifestazione, organizzata per tenere alta l’attenzione sulla vicenda della 24enne di Afragola, ha visto la partecipazione di familiari, amici e persone che hanno voluto manifestare la propria vicinanza alla famiglia. Francesca è morta il 2 luglio scorso all’ospedale Cardarelli di Napoli, tre giorni dopo un intervento programmato.

Al termine dell’iniziativa, il padre ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno preso parte alla fiaccolata, con parole semplici e cariche di emozione: “Signori, io vi ringrazio tutti di vero cuore per quello che stiamo facendo per Francesca. Grazie a tutti, non ho parole, grazie, grazie”.

Parole di dolore e di richiesta di chiarezza sono arrivate anche dal fratello, che ha ribadito la volontà della famiglia di conoscere fino in fondo quanto accaduto: “Ho bisogno di verità, è quella che ci è stata data questo venerdì, non è la verità, quel CTU non ha detto la verità”. La famiglia contesta infatti le conclusioni della consulenza tecnica disposta nell’ambito dell’inchiesta e continua a chiedere ulteriori approfondimenti per fare piena luce sulle circostanze della morte della giovane. I legali hanno espresso dubbi sulla relazione e sollecitato un nuovo accertamento tecnico affidato a un collegio diverso.

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Al termine della fiaccolata, la famiglia ha affidato a un messaggio il proprio ringraziamento a tutti i partecipanti: “Vorrei ringraziare di vero cuore tutti coloro che hanno partecipato alla fiaccolata stasera, che hanno scelto di esserci e di dimostrarci vicinanza. La vostra presenza ha fatto la differenza. Che questa fiaccolata non sia un punto di arrivo, ma un impegno a continuare a chiedere verità e giustizia, per Francesca”. Un messaggio che ribadisce la volontà dei familiari di non fermarsi e di continuare a chiedere risposte sulla morte di Francesca, affinché venga fatta piena luce sulla vicenda.