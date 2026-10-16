Fiaccolata per Francesca Tucci, il dolore della famiglia: “Vogliamo verità e giustizia”

Al termine dell’iniziativa, il padre ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno preso parte alla fiaccolata, con parole semplici e cariche di emozione: “Signori, io vi ringrazio tutti di vero cuore per quello che stiamo facendo per Francesca. Grazie a tutti, non ho parole, grazie, grazie”.
Parole di dolore e di richiesta di chiarezza sono arrivate anche dal fratello, che ha ribadito la volontà della famiglia di conoscere fino in fondo quanto accaduto: “Ho bisogno di verità, è quella che ci è stata data questo venerdì, non è la verità, quel CTU non ha detto la verità”. La famiglia contesta infatti le conclusioni della consulenza tecnica disposta nell’ambito dell’inchiesta e continua a chiedere ulteriori approfondimenti per fare piena luce sulle circostanze della morte della giovane. I legali hanno espresso dubbi sulla relazione e sollecitato un nuovo accertamento tecnico affidato a un collegio diverso.
Al termine della fiaccolata, la famiglia ha affidato a un messaggio il proprio ringraziamento a tutti i partecipanti: “Vorrei ringraziare di vero cuore tutti coloro che hanno partecipato alla fiaccolata stasera, che hanno scelto di esserci e di dimostrarci vicinanza. La vostra presenza ha fatto la differenza. Che questa fiaccolata non sia un punto di arrivo, ma un impegno a continuare a chiedere verità e giustizia, per Francesca”. Un messaggio che ribadisce la volontà dei familiari di non fermarsi e di continuare a chiedere risposte sulla morte di Francesca, affinché venga fatta piena luce sulla vicenda.