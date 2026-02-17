Fiamme al teatro Sannazaro, la Procura indaga per incendio colposo

PUBBLICITÀ

È stata aperta un’inchiesta sul rogo scoppiato nella notte al teatro Sannazaro di Napoli. La Procura (sostituto Mario Canale) ha aperto un fascicolo per incendio colposo, reato al momento contestato contro ignoti. Dopo lo spegnimento, ancora in corso, sono da ricostruire il luogo di innesco e le cause.

Intanto il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha convocato il Centro coordinamento soccorsi al quale hanno partecipato l’assessora regionale alla protezione civile Fiorella Zabatta, il direttore della Asl Napoli 1 Centro Gaetano Gubitosa, il direttore dell’Arpac Dario Mirella, i rappresentanti dei Vigili del fuoco, del Comune di Napoli, dei servizi Abc ed E-Distribuzione oltre alle forze di polizia.

«Sul posto – si legge nella nota della prefettura – sono intervenute tre squadre dei Vigili del fuoco, supportate da autoscala e diversi mezzi di soccorso, tuttora impegnati nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area. Le fiamme hanno raggiunto anche 22 unità abitative adiacenti, prontamente sgomberate. In totale sono state evacuate circa 60 persone. Dal punto di vista sanitario, quattro persone sono state trattate in loco e altre quattro trasportati presso gli ospedali Vecchio Pellegrini e Fatebenefratelli di Napoli per accertamenti per intossicazione da fumo. Non si registrano feriti».

L’intervento dei Vigili del fuoco, si legge, risulta particolarmente difficile a causa della complessità edilizia dello stabile, articolato in corridoi che collegano il Teatro con gli edifici adiacenti. Sono in corso le operazioni di spegnimento dei focolai che interessano ancora il Teatro e gli appartamenti limitrofi. Per consentire le operazioni di soccorso, l’intera zona circostante è stata interdetta al traffico veicolare e pedonale.

Su richiesta dei Vigili del Fuoco, Enel ha provvisoriamente sospeso l’erogazione dell’energia elettrica nell’area interessata, comunicando che il servizio sarà ripristinato non appena le condizioni di sicurezza lo permetteranno. L’Arpac sta collocando una centralina per il rilevamento dei fumi nell’aria. La protezione civile comunale si sta recando sul posto per dare assistenza. La situazione è, si legge infine, attentamente monitorata.