PUBBLICITÀ
HomeCronacaRogo al Sannazaro di Napoli, evacuati 22 appartamenti dopo le fiamme
CronacaCronaca locale

Rogo al Sannazaro di Napoli, evacuati 22 appartamenti dopo le fiamme

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Ultima modifica:
Rogo al teatro Sannazaro di Napoli, evacuati 22 appartamenti dopo le fiamme
Rogo al teatro Sannazaro di Napoli, evacuati 22 appartamenti dopo le fiamme
PUBBLICITÀ

Si aggrava ulteriormente il bilancio dopo l’incendio che ha devastato il teatro Sannazaro di Napoli, in via Chiaia. Si è infatti resa necessaria, per ragioni di sicurezza, l’evacuazione di 22 appartamenti siti nelle palazzine adiacenti al teatro.

Le fiamme, verosimilmente per un corto circuito, sarebbero infatti partite proprio da una di esse per poi propagarsi all’interno del teatro e al resto delle palazzine, causando diversi danni anche a queste ultime.

PUBBLICITÀ

LEGGI ANCHE – Rogo al Sannazaro, il sindaco Manfredi: “Il teatro non esiste più, aiuteremo la famiglia a ricostruirlo

Sono di questi minuti le parole del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, che purtroppo parlano di un bilancio ben più grave. “Il teatro Sannazaro di Napoli è completamente distrutto”. Il sindaco è accorso sul posto dopo che l’incendio che ha avvolto lo storico teatro partenopeo era stato domato dai vigili del fuoco. “Faremo di tutto per aiutare la famiglia a ricostruirlo. Ho sentito già il presidente della Regione Roberto Fico e il Ministro della Cultura Alessandro Giuli, ci sarà la massima cooperazione istituzionale per restituire il teatro alla città”.

“Ci sono stati danni anche ad alcuni appartamenti perché il teatro è inserito all’interno di un fabbricato”, ha aggiunto ancora il primo cittadino, spiegando che “sono danni importanti”. Sulle cause però non si sbilancia: “Ci dicono i vigili del fuoco che si tratta di una causa accidentale, ma è ancora troppo presto per saperlo”.

Dai fasti del passato al triste incendio, il Sannazaro è tra i teatri storici di Napoli

Il Teatro Sannazaro, aperto nel 1847 in via Chiaia, fu costruito sull’area dell’ex chiostro dei Mercedari spagnoli su progetto di Fausto Niccolini, per volontà del duca Giulio Mastrilli. Fin dall’inizio si distinse come teatro di prosa di alto livello, noto per gli interni ricchi di ori e stucchi che gli valsero il soprannome di “Bomboniera di via Chiaia”.

Nell’Ottocento ospitò grandi interpreti come Eleonora Duse e Tina Di Lorenzo. Nel 1888 fu tra i primi teatri illuminati elettricamente e nel 1889 ospitò la prima di “Na santarella” di Eduardo Scarpetta.

Dopo il declino iniziato negli anni Trenta e la trasformazione in cinema, il teatro fu recuperato tra il 1969 e il 1971 grazie a Nino Veglia e Luisa Conte, che rilanciarono la tradizione teatrale napoletana con la Compagnia Stabile Napoletana.

Dagli anni Novanta la gestione è proseguita con la famiglia Veglia-Sansone, mantenendo un legame forte con la tradizione partenopea ma con aperture a nuovi autori. Dal 2018 il Sannazaro è riconosciuto come centro di produzione teatrale dal Ministero della Cultura.

PUBBLICITÀ
Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati