Filippo Turetta aggredito in carcere, il killer di Giulia Cecchettin è stato preso a pugni

Filippo Turetta, il giovane condannato all’ergastolo in primo grado per l’uccisione di Giulia Cecchettin, sarebbe stato aggredito nel carcere veronese di Montorio da un altro detenuto, di 55 anni, che lo avrebbe colpito con un pugno.

Lo rivela oggi il quotidiano L’Arena. L’aggressione sarebbe avvenuta nel mese di agosto, nella quarta sezione del carcere, dove Turetta era stato trasferito dopo un periodo nella sezione “protetta”. L’aggressore sta scontando una condanna definitiva per omicidio e tentato omicidio.

Il caso

Filippo Turetta è stato condannato all’ergastolo il 3 dicembre 2024 per l’omicidio dell’ex fidanzata Giulia Cecchettin. I giudici hanno riconosciuto le aggravanti di premeditazione, sequestro di persona e occultamento di cadavere. Il caso ha suscitato un forte impatto sull’opinione pubblica. Nel novembre 2023, era emersa la notizia della scomparsa di due giovani nella zona di Marghera. Dopo alcuni giorni di indagini, il corpo della ragazza è stato ritrovato in un anfratto roccioso in un bosco, coperto da sacchi di plastica e colpito da 75 coltellate. Attraverso diverse telecamere di sicurezza, è stato ricostruito il percorso dei due ragazzi, rivelando come l’ex fidanzato l’avesse uccisa e poi fosse fuggito. Turetta è stato localizzato in Germania mentre era fermo sull’autostrada tra Bad Durrenberg e Rippachtal, dopo che l’auto era rimasta senza carburante.