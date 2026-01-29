Finalmente l’esterno che salta l’uomo: avviati i contatti con l’Atalanta

PUBBLICITÀ

Il Napoli si inserisce con decisione nella corsa a Kamaldeen Sulemana. L’esterno offensivo ghanese, classe 2002, è finito nel mirino della società azzurra che, in queste ore, sta intensificando i contatti con l’Atalanta per capire la fattibilità dell’operazione e le eventuali condizioni d’uscita.

A svelare l’interesse del club di De Laurentiis è Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di Sky Sport, secondo cui non c’è soltanto la Roma sulle tracce dell’ex Southampton. Anche il Napoli ha chiesto informazioni ai bergamaschi, che la scorsa estate hanno investito su Sulemana portandolo in Serie A dalla Premier League. I dialoghi tra i club sono in corso, con nuovi contatti previsti nelle prossime ore per chiarire la posizione dell’Atalanta.

PUBBLICITÀ

Secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà, al momento il Napoli sarebbe addirittura in vantaggio sulla Roma, almeno nella fase iniziale della trattativa. Non si tratta ancora di una decisione definitiva, ma di una proiezione legata alle formule proposte: l’Atalanta chiederebbe un obbligo di riscatto ai giallorossi, mentre potrebbe aprire a un prestito con diritto di riscatto per il Napoli, fissato intorno ai 23-24 milioni di euro. Nel pomeriggio è previsto un vertice che potrebbe chiarire ulteriormente gli scenari.

Sulemana rappresenta un profilo particolarmente apprezzato da Antonio Conte: rapido, esplosivo e capace di giocare sia da esterno puro che in un tridente offensivo, il ghanese risponde all’identikit richiesto dal tecnico salentino per rinforzare il reparto avanzato. Dopo una prima parte di stagione condizionata da alti e bassi, il talento africano resta un giocatore con ampi margini di crescita e un potenziale ancora in parte inespresso.

La sensazione è che il Napoli voglia accelerare, consapevole della concorrenza della Roma ma anche della possibilità di impostare un’operazione più flessibile rispetto alle richieste iniziali dell’Atalanta. Le prossime ore saranno decisive per capire se l’interesse potrà trasformarsi in una vera e propria trattativa concreta e, magari, in uno dei colpi più intriganti di questo mercato invernale.