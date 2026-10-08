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Il 20 settembre dello scorso anno i carabinieri arrestarono un 26enne, Andrea Izzo. L’uomo doveva rispondere di riciclaggio, ricettazione, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

La cosa che sorprese però, è ciò che i militari trovarono nello zaino di quello che era tra l’altro un ex pugile professionista: 3 maschere del noto cantante Gigi D’Alessio.

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Fu trovato con le maschere di Gigi D’Alessio, ex pugile 27enne arrestato a Gragnano

Stavolta a Gragnano l’uomo viene notato dai carabinieri della locale stazione mentre cede una dose di droga a un cliente. I militari intervengono e il pusher tenta di fuggire a piedi lungo via Vittorio Veneto. Viene bloccato, ma con non poche difficoltà.

L’uomo, prima di essere arrestato, colpisce con diversi pugni uno dei carabinieri. Durante la perquisizione verranno rinvenuti e sequestrati 6 dosi di crack e 70 euro ritenuti provento dello spaccio. L’arrestato deve rispondere di spaccio, resistenza e violenza a pubblico ufficiale ed ora è in attesa di giudizio.

Per il carabiniere colpito una prognosi di 3 giorni. Sul retro delle maschere c’era anche la dedica del cantante che ringrazia il fan per aver partecipato ad uno dei suoi concerti. Questa volta siamo a Gragnano e l’ormai 27enne viene notato dai carabinieri della locale stazione mentre cede una dose di droga a un cliente. I militari intervengono e il pusher tenta di fuggire a piedi lungo via Vittorio Veneto. Viene bloccato, ma con non poche difficoltà.

L’uomo – prima di essere arrestato – colpisce con diversi pugni uno dei carabinieri. Durante la perquisizione verranno rinvenuti e sequestrati 6 dosi di crack e 70 euro ritenuti provento dello spaccio. L’arrestato deve rispondere di spaccio, resistenza e violenza a pubblico ufficiale ed ora è in attesa di giudizio. Per il carabiniere colpito una prognosi di 3 giorni.