Funerali in chiesa vietati per il boss della ‘ndrangheta, stop anche al corteo

Il questore di Torino, Massimo Gambino, ha disposto delle prescrizioni per il funerale di Domenico Belfiore. Il boss della ‘ndrangheta è morto il 20 febbraio a 73 anni all’ospedale di Chivasso. Vietato anche il corteo funebre: la sepoltura, al cimitero di Chivasso, è disposta in forma privata e in mattinata. Belfiore era stato condannato in via definitiva come mandante dell’omicidio del procuratore di Torino Bruno Caccia, ucciso da un commando il 26 giugno del 1983. Non si era mai pentito e il funerale in chiesa aveva suscitato polemiche, tra le quali quella di Don Luigi Ciotti, fondatore di Libera.

“Pregare per un defunto è un atto di carità che non si nega a nessuno perché la misericordia di Dio è più grande dei nostri peccati. Ma celebrare una messa solenne per un mafioso non pentito non è solo preghiera. È mettere un uomo di sangue sullo stesso altare dove celebriamo i santi. È questo che vogliamo trasmettere alle nostre comunità?”, ha dichiarato don Luigi Ciotti, fondatore di Libera, intervistato da La Stampa riguardo al funerale in chiesa per Domenico Belfiore.

