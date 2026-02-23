PUBBLICITÀ
HomeCronacaFunerali in chiesa vietati per il boss della 'ndrangheta, stop anche al...
CronacaCronaca nazionale

Funerali in chiesa vietati per il boss della ‘ndrangheta, stop anche al corteo

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
Ultima modifica:
Funerali in chiesa vietati per il boss della 'ndrangheta, stop anche al corteo
Funerali in chiesa vietati per il boss della 'ndrangheta, stop anche al corteo
PUBBLICITÀ

Il questore di Torino, Massimo Gambino, ha disposto delle prescrizioni per il funerale di Domenico Belfiore. Il boss della ‘ndrangheta è morto il 20 febbraio a 73 anni all’ospedale di Chivasso. Vietato anche il corteo funebre: la sepoltura, al cimitero di Chivasso, è disposta in forma privata e in mattinata. Belfiore era stato condannato in via definitiva come mandante dell’omicidio del procuratore di Torino Bruno Caccia, ucciso da un commando il 26 giugno del 1983. Non si era mai pentito e il funerale in chiesa aveva suscitato polemiche, tra le quali quella di Don Luigi Ciotti, fondatore di Libera.

“Pregare per un defunto è un atto di carità che non si nega a nessuno perché la misericordia di Dio è più grande dei nostri peccati. Ma celebrare una messa solenne per un mafioso non pentito non è solo preghiera. È mettere un uomo di sangue sullo stesso altare dove celebriamo i santi. È questo che vogliamo trasmettere alle nostre comunità?”, ha dichiarato don Luigi Ciotti, fondatore di Libera, intervistato da La Stampa riguardo al funerale in chiesa per Domenico Belfiore. 

PUBBLICITÀ
PUBBLICITÀ
Redazione Internapoli
Redazione Internapolihttps://internapoli.it

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati