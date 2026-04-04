Raid nella Goldbet ad Arzano, banditi in fuga con soldi delle slot e cambio monete

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Furto nella notte ad Arzano, dove ignoti hanno preso di mira la sala giochi Golbet di via Atellana. Secondo le prime informazioni, i ladri si sarebbero introdotti all’interno del locale riuscendo a portare via il denaro contenuto nelle slot machine e nella macchinetta cambia monete. Da quantificare con esattezza il bottino. I banditi sono entrati dall’ingresso principale dopo aver sventrato la saracinesca. Sull’accaduto sono in corso gli accertamenti delle forze dell’ordine, che stanno lavorando per ricostruire la dinamica del furto e individuare i responsabili.