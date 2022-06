Raffica di furti d’auto in provincia di Caserta, Sorrentino spedito ai domiciliari

Scarcerato il ‘cannibale delle auto’. Questa la decisione presa nei giorni scorsi dal Tribunale del Riesame di Napoli (presidente Mazzeo) nei confronti di Vincenzo Sorrentino di Afragola. Secondo l’accusa l’uomo, tra giugno e agosto del 2018, avrebbe consumato circa 48 furti d’auto in provincia di Caserta. Sorrentino fu arrestato nel corso di un’imponente attività investigativa realizzata dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere, culminata con l’ordinanza emessa dal gip sammaritano con 25 indagati e 14 arrestati. A carico di Sorrentino anche molteplici intercettazioni telefocniche e attività di osservazione e controllo a riscontro operato dalla polizia giudiziaria. Il Riesame ha invece deciso per la sua scarcerazione e la sua sottoposizione agli arresti domiciliari accogliendo in pieno le richieste formulate dall’avvocato Dario Carmine Procentese, difensore di fiducia dell’indagato.