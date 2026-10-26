Furto alla Domar Detersivi di Varcaturo: ”C’è chi si alza per lavorare e chi per rubare”

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Furto ai danni della Domar Detersivi, attività commerciale situata in via Madonna del Pantano, a Varcaturo. L’episodio si è verificato questa mattina, intorno alle ore 6, quando una banda ha fatto irruzione nel negozio, come raccontato dai titolari attraverso i propri canali social.

A documentare quanto accaduto sono le immagini condivise dalla stessa attività, che ha voluto rendere pubblico l’episodio per accendere i riflettori su un fenomeno che colpisce chi ogni giorno porta avanti, con sacrificio e dedizione, la propria attività commerciale. Parole cariche di rabbia e amarezza quelle affidate ai social dai proprietari della Domar Detersivi, che hanno voluto sottolineare il contrasto tra chi si alza all’alba per lavorare onestamente e chi, invece, sceglie di commettere un furto.

«Mentre c’è chi si alza per andare a lavorare, c’è chi si alza per rubare», scrivono i titolari, raccontando il senso di frustrazione provato dopo quanto accaduto. Dietro un negozio, infatti, non ci sono soltanto merci e locali commerciali, ma persone, famiglie, sacrifici quotidiani, responsabilità e progetti costruiti nel tempo. È proprio questo l’aspetto che i proprietari hanno voluto evidenziare nel loro messaggio: il danno subito non si limita alla dimensione economica, ma investe anche la serenità di chi lavora e investe sul territorio.

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«Non è soltanto una questione di danni economici. È una questione di rispetto», sottolineano, ribadendo come la sicurezza di chi svolge il proprio lavoro onestamente non debba essere considerata un privilegio, ma un diritto. La condivisione delle immagini vuole essere anche un invito a non lasciare che episodi del genere passino inosservati, riportando l’attenzione sulla sicurezza delle attività commerciali e sulle difficoltà che gli esercenti si trovano ad affrontare.

Nonostante l’accaduto, i titolari della Domar Detersivi non intendono arrendersi. Nel loro messaggio emerge la volontà di andare avanti, continuando a lavorare e a credere nei propri progetti. «Noi continueremo a lavorare come sempre e a credere nei nostri progetti e non sarà un’effrazione a fermarci», assicurano.

Una presa di posizione che racconta la determinazione di chi, anche dopo una brutta esperienza, sceglie di non lasciarsi sopraffare dalla rabbia e di proseguire il proprio percorso. Intanto, il furto riaccende l’attenzione sul tema della sicurezza per le attività commerciali del territorio. Per chi ogni giorno apre la propria saracinesca e contribuisce alla vita economica locale, la possibilità di lavorare senza il timore di subire intrusioni rappresenta una necessità fondamentale.