Incidente sul lavoro nell’officina a Pomigliano, operaio cade da tre metri: è in codice rosso

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Poco fa i carabinieri della sezione Radiomobile della Compagnia di castello di Cisterna e i militari della stazione di Pomigliano sono intervenuti a via Giuseppe Luraghi nell’officina per revisioni auto e sostituzione pneumatici. Poco prima e per cause in corso di accertamento, un 41enne operaio dipendente della ditta, mentre verosimilmente scendeva da una scala utilizzata per raggiungere un deposito, sarebbe caduto da un’altezza di circa 3 metri. L’uomo è stato trasferito da Personale del 118 in codice rosso nell’ospedale del Mare di Napoli, dove è ricoverato in prognosi riservata, al momento non in pericolo di vita. Indagini in corso da parte dei carabinieri per ricostruire l’esatta dinamica dell’evento con il supporto del Nucleo ispettorato del lavoro.