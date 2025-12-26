Furto in casa a Qualiano, ladro ripreso alla Vigilia di Natale

PUBBLICITÀ

Un ladro ha condotto un furto in una casa in via Di Vittorio a Qualiano proprio la sera della vigilia di Natale. L’uomo però è stato immortalato dai dirimpettai di un altro appartamento e le immagini dell’assalto sono finite online. Nel video è possibile distinguere l’uomo, vestito di nero, calarsi dal balcone della casa e poi fuggire in una strada secondaria.

I consigli dei Carabinieri per evitare i furti in casa

I carabinieri hanno deciso di dare dei consigli per evitare di avere sorprese spiacevoli al ritorno delle vacanze. Sono dieci le regole da seguire.

1. Organizzatevi con i vicini di casa o conoscenti di fiducia, comunicando loro i vostri piani di viaggio e chiedendo loro di tenere d’occhio la vostra abitazione. La sorveglianza reciproca è un potente deterrente contro i furti.

2. Utilizzate dispositivi timer per accendere e spegnere le luci durante la vostra assenza. Considerate l’installazione di un sistema di allarme o videosorveglianza per garantire un livello extra di protezione.

3. Chiedete a qualcuno di fiducia di raccogliere la vostra posta e rimuovere i giornali accumulati, in modo da non dare l’impressione di una casa vuota.

4. Evitate di condividere dettagli riguardanti le vostre ferie sui social media, specialmente se i vostri profili sono accessibili a tutti.

5. Assicuratevi che tutte le serrature e le finestre siano ben chiuse e sicure prima di partire.

6. Considerate l’utilizzo di dispositivi che simulino la vostra presenza in casa, come programmare la televisione o la radio per accendersi in determinati momenti della giornata.

7. Conservate i vostri oggetti di valore in luoghi sicuri e non facilmente accessibili.

8. Assicuratevi che le zone esterne della vostra casa siano ben illuminate, in modo da scoraggiare potenziali malintenzionati.

9. Prendetevi il tempo per conoscere i vostri vicini e partecipare alla vita di quartiere. Una comunità unita può contribuire a mantenere un ambiente più sicuro per tutti.

10. In caso di avvistamenti sospetti o attività insolite nei dintorni della vostra abitazione, non esitate a segnalare immediatamente al 112.