Geolier fa shopping al Campania: negozi aperti solo per lui oltre l’orario di chiusura

Alessandro Giuseppe Terracciano
Geolier sbarca al Centro Commerciale Campania: negozi aperti solo per lui oltre l'orario di chiusura
Capricci da vip, si potrebbe commentare su una vecchia rivista settimanale. Perchè quello di Geolier, in effetti, non può essere definito in altri termini. Proprio ieri sera, infatti, il noto rapper partenopeo ha annunciato il suo imminente arrivo a Marcianise – precisamente presso il noto Centro Commerciale Campania. Ma non è tutto: in quell’occasione il cantante ha avanzato la richiesta ai proprietari dei negozi di mantenere aperti i propri esercizi commerciali oltre il consueto orario di chiusura – intorno alle 22 – soltanto per lui. Il motivo? Potersi concedere un po’ di tempo per procedere agli acquisti natalizi senza l’eccessivo “fastidio” dei fan e dei migliaia di giovani attesi, i quali – come è lecito aspettarsi – richiederanno autografi o selfie.

Geolier tra corridoi vuoti e serrande abbassate

E, secondo quanto appurato nelle scorse ore, sembra che alcuni negozi abbiano accettato la richiesta, permettendo al rapper di arrivare al centro commerciale silenziosamente, passeggiando per i corridoi della struttura senza preoccupazioni, davanti alle serrande abbassate. Così, in quell’occasione – sempre stando a quanto trapelato nelle scorse ore – il cantante avrebbe deciso di acquistare una serie di capi di abbigliamento di marchi celebri. Tuttavia, ancora non si conoscono con esattezza il nome dei negozi che abbia visitato o se sia andato via tutto sommato soddisfatto degli acquisti, nè tantomeno a che ora. Tuttavia, quel che è certo è, come minimo, alcuni commessi hanno percepito lo straordinario. Dunque, un extra di lavoro “sui generis”, che di sicuro non capita tutti i giorni, ma che è stato assicurato per servire un autentico genio della musica che non ha eguali nel resto del mondo.

Insomma, una vera e propria visita a sorpresa, che nasce dalla volontà del rapper di prendersi una pausa dalla lunga e turbolenta vita “da vip” quotidiana e di concedersi alcuni momenti di solitudine, dedicandosi esclusivamente a sè stesso.

