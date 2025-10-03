PUBBLICITÀ
Giallo a Ischia, donna trovata senza vita ai piedi della scogliera

Di Gianluca Spina
Momenti di paura e sgomento questa mattina a Ischia, nella zona del belvedere della Pagoda, dove una donna è stata trovata morta ai piedi della scogliera. La scoperta è avvenuta nelle prime ore del giorno e ha subito allertato i Carabinieri della Compagnia di Ischia e i militari della Guardia Costiera, che hanno transennato l’area in attesa del medico legale e delle disposizioni della Procura.

Le indagini sono ancora in corso e, al momento, non si esclude nessuna ipotesi. I primi rilievi farebbero pensare a una caduta accidentale, ma gli inquirenti stanno valutando tutti gli elementi disponibili per ricostruire l’esatta dinamica e chiarire le circostanze della tragedia, evitando conclusioni premature.

L’episodio ha profondamente scosso la comunità isolana, rimasta attonita di fronte al drammatico ritrovamento.

