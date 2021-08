Arriva l’approvazione dei figli di Gigi D’Alessio alla new entry. Il cantante diventerà infatti papà per la quinta volta. Sarà Denise Esposito a regalargli la quinta gioia dopo i 4 figli avuti 3 con la prima moglie Carmela (Claudio, Ilaria e Luca) e Andrea con Anna Tatangelo. Arrivano da Claudio e Ilaria gli apprezzamenti e la felicità per il nuovo membro della famiglia in arrivo.

Il primogenito Claudio D’Alessio ha rilasciato a Di Più il suo commento a proposito del lieto evento nella vita del padre: “Quando arriva un bambino in una famiglia è sempre una grandissima gioia, una profonda emozione. Come quella che sta vivendo mio padre. Non so molto, ma una cosa è certa: di fronte a un evento del genere si può dire solo: tanti auguri”, ha affermato il 35enne, felice per il padre come per l’arrivo del fratellino.

Anche Ilaria ha parlato a Di Più: “Faremo di tutto per includere, accogliere al meglio questo nostro fratellino nella nostra grandissima famiglia allargata. Sì, perché per me è un altro fratello e odio le parole fratellastro o sorellastra. Soltanto a pronunciarle mi vengono i brividi”.

Riguardo al rapporto con Denise ha detto: “C’è stata una conoscenza piacevole ma il nostro rapporto è in fase embrionale e ho ancora pochi elementi per valutarla. L’importante è che piaccia a mio padre”.