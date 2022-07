Gioco erotico finisce in tragedia: lui muore, lei è grave in ospedale

Ci sono nuovi sviluppi nel caso del 41enne morto in hotel a Firenze, la cui compagna è stata portata a Careggi con gravi ferite. La pista battuta dagli inquirenti è quella di un gioco erotico estremo finito in tragedia. L’uomo, ex rugbista di origini inglesi, avrebbe accusato un malore durante un rapporto sessuale estremo, stando a una prima ricostruzione. Sembra che la coppia avesse preso sostanze per alterare il proprio stato psicofisico e dare vita a un gioco erotico. Il 41enne si sarebbe accasciato a terra. La compagna, ferita e sanguinante, avrebbe chiesto aiuto dando l’allarme e poco dopo è stata portata a Careggi.

Si pensa che l’ex rugbista possa aver accusato un malore o per le sostanze prese prima del rapporto o perché si sarebbe accorto di aver ferito la partner, ma è ancora tutto da ricostruire. Dopo un intervento chirurgico d’urgenza, non sembra in pericolo e nelle prossime ore dovrebbe parlare con gli inquirenti per fare luce sulla vicenda. La polizia è subito intervenuta in via dell’Oro, a due passi da Ponte Vecchio, per le indagini del caso. La prima ipotesi era stata quella di una violenta lite, ma non sembrano esserci riscontri. Adesso prende molto corpo l’ipotesi del gioco erotico finito in dramma. Intanto il corpo del 41enne è in medicina legale a Careggi e nei prossimi giorni dovrebbe esser fatta l’autopsia.