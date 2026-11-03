Girava in strada a Sant’Antimo con droga e sfollagente: arrestato il 21enne

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Lunedì notte la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 21enne per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti; lo stesso è stato, altresì, denunciato per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere. In particolare, gli agenti del Commissariato di Frattamaggiore, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Svizzera a Sant’Antimo, hanno notato un’auto con a bordo un soggetto con fare sospetto e lo hanno controllato.

L’intuito investigativo dei poliziotti ha trovato positivo riscontro, poiché il giovane era in possesso di 18 bustine di marijuana per un peso complessivo di 41 grammi, di 6 bustine contenenti 30 grammi di hashish, oltrechè di 2.000 euro, suddivisi in banconote di vario taglio, un coltello della lunghezza complessiva di 12 cm ed uno sfollagente telescopico. Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.

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