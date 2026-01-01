PUBBLICITÀ
Giugliano nella morsa della criminalità a Capodanno, furti da Caveu e in abitazioni

Antonio Mangione
Di Antonio Mangione
Strage stanotte a Giugliano, in azione la notte di Capodanno l’auto dell’Audi nera: in tre, probabilmente stranieri, hanno messo a segno diversi furti sia in abitazioni private della fascia costiera e Giugliano centro (come segnalato dal gruppo Fb Licola-Lago Patria Varcaturo) sia in attività commerciali, tra cui la vineria Caveu situata in via Primo maggio nei pressi della villa comunale. Ignoti poco prima della mezzanotte hanno distrutto la serranda ed il vetro ed hanno portato via bottiglie prestigiose e altro materiale ancora da quantificare. A denunciare l’accaduto è Stefano, uno dei soci, con un video sui social nel quale mostra le immagini del raid e mostra tutta la sua delusione anche per il ritardo nell’arrivo dele forze dell’ordine.

