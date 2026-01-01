Strage stanotte a Giugliano, in azione la notte di Capodanno l’auto dell’Audi nera: in tre, probabilmente stranieri, hanno messo a segno diversi furti sia in abitazioni private della fascia costiera e Giugliano centro (come segnalato dal gruppo Fb Licola-Lago Patria Varcaturo) sia in attività commerciali, tra cui la vineria Caveu situata in via Primo maggio nei pressi della villa comunale. Ignoti poco prima della mezzanotte hanno distrutto la serranda ed il vetro ed hanno portato via bottiglie prestigiose e altro materiale ancora da quantificare. A denunciare l’accaduto è Stefano, uno dei soci, con un video sui social nel quale mostra le immagini del raid e mostra tutta la sua delusione anche per il ritardo nell’arrivo dele forze dell’ordine.
Giugliano nella morsa della criminalità a Capodanno, furti da Caveu e in abitazioni
Antonio Mangionehttp://www.internapoli.it
Giornalista pubblicita iscritto dalll'ottobre 2010 all'albo dei Pubblicisti, ho iniziato questo lavoro nel 2008 scrivendo con testate locali come AbbiAbbè e InterNapoli.it. Poi sono stato corrispondente e redattore per 4 anni per il quotidiano Cronache di Napoli dove mi sono occupato di cronaca, attualità e politica fino al 2014. Poi ho collaborato con testate sportive come PerSempreNapoli.it e diverse testate televisive. Dal 2014 sono caporedattore della testata giornalistica InterNapoli.it e collaboro con il quotidiano Il Roma