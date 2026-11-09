Giulia morta nel rogo del veliero nel Napoletano, in quattro rinviati a giudizio

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Il giudice per le indagini preliminari di Torre Annunziata ha accolto le istanze della Procura (pm Alessandra Riccio e Andreana Ambrosino, procuratore Nunzio Fragliasso) e ha disposto il rinvio a giudizio per quattro persone indagate nell’ambito dell’indagine sull’incendio del veliero Morgane, avvenuto il 30 agosto 2021, mentre era ormeggiato nel porto turistico di Marina di Stabia.

Il rogo costò la vita all’hostess 29enne Giulia Maccaroni. Il processo, il cui inizio è stato fissato per febbraio 2027, vedrà imputati l’amministratrice della società armatrice del veliero, un suo dipendente, responsabile del noleggio e della manutenzione dell’imbarcazione; il capitano del Morgane e un meccanico che eseguì dei lavori al veliero a Lipari, in Sicilia.

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Gli inquirenti contestano l’omicidio colposo e la violazione delle norme di sicurezza. Secondo le perizie disposte dalla Procura di Torre Annunziata l’incendio è stato ritenuto riconducibile a un motorino di avviamento difettoso, riparato dal meccanico siciliano, che attivandosi improvvisamente nel cuore della notte determinò il rogo in cui perse la vita l’hostess di bordo, deceduta a causa delle esalazioni di monossido di carbonio respirate mentre dormiva in cabina.