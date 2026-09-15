“Giustizia per Domenico Caliendo” la fiaccolata a Nola il 19 settembre

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Sabato 19 settembre alle ore 20.00 a Nola (partenza da Piazza Duomo, arrivo alla rotonda di Via Circumvallazione passando per vico San Paolino) si terrà una fiaccolata in memoria del piccolo Domenico Caliendo.

L’evento, dall’esaustivo titolo “Giustizia per Domenico”, è stato promosso dalla famiglia Caliendo in sinergia con la Fondazione Domenico Caliendo. Una chiamata a raccolta dell’intera comunità nolana e campana che, come afferma Patrizia Mercolino, mamma di Domenico e presidente della Fondazione, ha “adottato Domenico e sofferto con noi”.

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“Quanto sta emergendo dalle carte processuali – spiega la famiglia Caliendo – acuisce nuovamente un dolore mai sopito. Ma il rischio è duplice: il nostro Domenico non è un foglio, non è una perizia, non è un dibattito processuale. Il nostro Domenico è una vittima e in quanto tale chiamiamo a raccolta quella comunità che non ci ha mai abbandonato, per gridare a gran voce che non ci arrenderemo finché non avremo giustizia”.

La Fondazione ricorda, infatti, che promuovere la memoria di Domenico è uno dei valori fondanti della propria missione, insieme all’impegno affinché casi simili non accadano più. “Rimettere al centro della cronaca il nostro bambino – concludono – adesso è necessario per ricordare che il suo dolore e il suo sacrificio sono reali e bruciano ancora”.