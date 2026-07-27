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Tanta paura a Roccaraso per un gonfiabile che, a causa del vento forte, si è divelto. Nella caduta tre bambini napoletani sono rimasti feriti. Il più grave ha riportato delle fratture ed è stato trasferito dall’ospedale di Castel di Sangro al Santobono-Pausilipon di Napoli.

Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, carabinieri, oltre al 118 che ha soccorso i feriti.

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Gonfiabile si ribalta per il forte vento a Roccaraso, feriti tre bambini napoletani: scatta il sequestro

L’area giochi situata nel Pratone è stata posta sotto sequestro e sono in corso verifiche. Il sindaco di Roccaraso, Francesco Di Donato, ha espresso la sua vicinanza alle famiglie e ai bambini feriti nell’incidente.

La Società Roccaraso Servizi in una nota ha scritto: “Sono in corso gli accertamenti delle forze dell’ordine e dei nostri tecnici per capire cosa possa aver provocato quest’incidente, è un parco frequentato da migliaia di bambini ogni anno e da sempre siamo molto attenti alle misure di sicurezza. In questo momento la nostra unica preoccupazione è quella di essere vicini a questi bambini e alle loro famiglie. A Roccaraso facciamo tutti il tifo per loro e non vediamo l’ora di abbracciarli nuovamente”.