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Devasta il giardino e tenta l’assalto in casa, arrestato 32enne a Torre del Greco

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
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Devasta il giardino e prova ad entrare in casa della donna, arrestato 32enne a Torre del Greco
Devasta il giardino e prova ad entrare in casa della donna, arrestato 32enne a Torre del Greco
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Questa notte i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Torre del Greco hanno arrestato un 32enne nigeriano, senza fissa dimora, già noto alle forze dell’ordine, irregolare sul territorio italiano.

L’uomo, verosimilmente in stato di alterazione psico-fisica per aver assunto droga o alcol, si era introdotto all’interno del cortile dell’abitazione di una donna di 56 anni. Il 32enne ha prima danneggiato alcuni arredi da giardino per poi provare a forzare la porta finestra dell’abitazione.

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I carabinieri – allertati dalla donna che aveva chiesto aiuto al 112 – una volta intervenuti sono riusciti a bloccare e ad arrestare l’uomo che è in attesa di giudizio. Deve rispondere di violenza privata e violazione di domicilio.

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Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

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