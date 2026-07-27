Devasta il giardino e tenta l’assalto in casa, arrestato 32enne a Torre del Greco

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Questa notte i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Torre del Greco hanno arrestato un 32enne nigeriano, senza fissa dimora, già noto alle forze dell’ordine, irregolare sul territorio italiano.

L’uomo, verosimilmente in stato di alterazione psico-fisica per aver assunto droga o alcol, si era introdotto all’interno del cortile dell’abitazione di una donna di 56 anni. Il 32enne ha prima danneggiato alcuni arredi da giardino per poi provare a forzare la porta finestra dell’abitazione.

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I carabinieri – allertati dalla donna che aveva chiesto aiuto al 112 – una volta intervenuti sono riusciti a bloccare e ad arrestare l’uomo che è in attesa di giudizio. Deve rispondere di violenza privata e violazione di domicilio.