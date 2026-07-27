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Terremoto ai Campi Flegrei, scossa di magnitudo 2.1 avvertita dalla popolazione

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
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Terremoto ai Campi Flegrei, scossa di magnitudo 2.1 avvertita dalla popolazione
Terremoto ai Campi Flegrei, scossa di magnitudo 2.1 avvertita dalla popolazione
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Torna a tremare la terra ai Campi Flegrei. Una scossa di terremoto si è verificata questa mattina, lunedì 27 luglio 2026, alle 7.48. L’evento segue lo sciame sismico di ieri, che è stato comunque di bassa intensità.

Epicentro a Bagnoli, ipocentro a 2 km di profondità, la scossa è stata di magnitudo 2.1 della scala Richter. Magnitudo bassa ma scossa avvertita forte e chiara a causa della poca profondità dell’epicentro, per l’appunto.

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“Forte e breve”. È così che in molti stanno descrivendo, sui social network, il terremoto. Che a quanto pare è stato avvertito da Pozzuoli fino a Posillipo, passando per Fuorigrotta e Agnano.

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Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

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