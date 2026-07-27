Terremoto ai Campi Flegrei, scossa di magnitudo 2.1 avvertita dalla popolazione

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Torna a tremare la terra ai Campi Flegrei. Una scossa di terremoto si è verificata questa mattina, lunedì 27 luglio 2026, alle 7.48. L’evento segue lo sciame sismico di ieri, che è stato comunque di bassa intensità.

Epicentro a Bagnoli, ipocentro a 2 km di profondità, la scossa è stata di magnitudo 2.1 della scala Richter. Magnitudo bassa ma scossa avvertita forte e chiara a causa della poca profondità dell’epicentro, per l’appunto.

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“Forte e breve”. È così che in molti stanno descrivendo, sui social network, il terremoto. Che a quanto pare è stato avvertito da Pozzuoli fino a Posillipo, passando per Fuorigrotta e Agnano.