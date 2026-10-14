Gragnano, rimosso l’altarino votivo dedicato all’uomo ucciso: indagini dei carabinieri

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Un altarino votivo realizzato per ricordare un uomo ucciso il 29 agosto 2025 è stato rimosso dai Carabinieri a Gragnano. Il manufatto era stato individuato in via Cappella della Guardia durante i controlli dei militari della Compagnia di Castellammare di Stabia, impegnati nel contrasto ai reati e alla presenza della criminalità sul territorio.

L’installazione era composta da due lumini, una mattonella in ceramica con la fotografia dell’uomo, alcuni fiori e le iniziali C e A. Un’opera votiva che, oltre al possibile significato commemorativo, viene esaminata nell’ambito degli accertamenti sulla presenza di simboli e riferimenti riconducibili alla criminalità sul territorio.

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A individuare il manufatto sono stati i Carabinieri della locale stazione, che hanno provveduto alla sua rimozione. Non si tratta di un episodio isolato nella provincia di Napoli, dove installazioni di questo tipo possono assumere significati diversi, dal ricordo personale alla volontà di manifestare una presenza sul territorio.

Indagini in corso per identificare i responsabili

Le indagini proseguono per risalire a chi abbia realizzato e collocato l’altarino. Gli accertamenti sono condotti dai Carabinieri sotto il coordinamento della Procura di Torre Annunziata e della Direzione distrettuale antimafia di Napoli.

Un elemento al vaglio degli investigatori è la coincidenza tra la realizzazione del manufatto e il compleanno dell’uomo raffigurato sulla mattonella, rimasto ucciso il 29 agosto 2025.

L’obiettivo degli accertamenti è identificare i responsabili e chiarire le circostanze della realizzazione dell’altarino, nell’ambito dell’attività di contrasto alla criminalità e di controllo del territorio.