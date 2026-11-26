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Grande dolore ad Aversa per la scomparsa di Antonietta Cacace, coniugata Menditto, venuta a mancare all’età di appena 42 anni. Una notizia che ha lasciato nello sconforto i familiari, gli amici e quanti hanno avuto modo di conoscerla e apprezzarla nel corso della sua vita.

Grave lutto ad Aversa per Antonietta, la 42enne è morta dopo la lotta alla malattia

La comunità aversana si stringe con affetto e commozione attorno alla famiglia, colpita da una perdita tanto dolorosa quanto difficile da accettare.

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A piangerla sono il marito Salvatore e la figlia, ma anche il padre Giorgio, la suocera Nicolina, i fratelli Francesco, Luigi e Angelo, le cognate, i nipoti e tutti i parenti, che oggi si ritrovano uniti nel dolore e nel ricordo di una donna amata e stimata. La notizia della sua scomparsa ha suscitato grande commozione ad Aversa, dove in tanti si uniranno idealmente alla famiglia per manifestare vicinanza e affetto.

La camera ardente è stata allestita ieri, 25 novembre dalle ore 8:30, presso la Casa Funeraria situata in via Savoia, 31, ad Aversa. Il rito funebre sarà invece celebrato oggi, 26 novembre, alle ore 11, nella Parrocchia di Santa Maria la Nova, ad Aversa.