Lutto per Alessandro “Billy” Costacurta, è morta la mamma. Margherita Beccegato, la madre dell’ex calciatore del Milan e della Nazionale sposato con Martina Colombari e da tempo apprezzato commentatore televisivo per Sky, aveva 87 anni. La donna è rimasta vittima di un brutto incidente stradale finendo contro un muro, a Cavaria con Premezzo (Varese).

Probabilmente la donna ha avvertito un malore mentre era alla guida perdendo il controllo della vettura e finendo contro un muro. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri di Busto Arsizio (Varese. Infine unitamente al 118 e alla Polizia Locale, ma per l’anziana donna non c’è stato nulla da fare. Sul luogo dell’incidente, via Padre Reginaldo Giuliani a Premezzo (Varese), sono state inviate un’ambulanza e un’automedica in codice rosso. Non ci sarebbero altri veicoli coinvolti.

Il post per Billy Costacurta

Dunque tra questi quelli del Monza Calcio, società dove Billy Costacurta aveva militato agli inizi della carriera, oggi di proprietà di Silvio Berlusconi, presidente del Milan negli anni d’oro.

“Il Monza partecipa al dolore di Alessandro Costacurta e della sua famiglia per la scomparsa della madre Margherita Beccegato. Scrive il club in una nota ufficiale. Silvio Berlusconi, Paolo Berlusconi, Adriano Galliani e tutto lo staff societario sono vicini ad Alessandro, ex del Monza nella stagione 86/87, oltre che storica bandiera del Milan e della Nazionale italiana”.