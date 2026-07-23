Hashish, cellulari e smartphone sequestrati nel carcere di Poggioreale

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Undici cellulari, otto smartphone e tre microtelefoni, e 200 grammi di hashish sono stati sequestrati dalla Polizia Peniteniaria nel carcere di Poggioreale, a Napoli. Lo rende noto l’Uspp. “Gli agenti hanno dimostrato ancora una volta professionalità e dedizione – sottolineano Giuseppe Moretti e Ciro Auricchio, presidente e segretario regionale del sindacato – ma solo questo non basta. Servono una dotazione di strumenti tecnologicamente innovativi e misure di prevenzione perché la pressione della criminalità organizzata sulle carceri è in aumento”.

L’Uspp chiede anche un rafforzamento della pianta organica del personale, che a Poggioreale “è carente di 200 unità”. Il sindacato sottolinea, infine, “l’elevata professionalità e il senso dello Stato degli agenti, che continuano a svolgere il servizio malgrado le evidenti difficoltà operative e la carenza di personale”.

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