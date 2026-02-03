Colpo da 300mila euro in banca a Pozzuoli, l’ingresso sfondato con un’auto

PUBBLICITÀ

È stato un vero e proprio colpo quello messo a segno all’alba di questa mattina ai danni della filiale Unicredit di piazza Capomazza, a Pozzuoli. In un primo momento si era parlato di un tentato furto, ma gli accertamenti successivi hanno chiarito che i malviventi sono riusciti nel loro intento.

I carabinieri della compagnia di Pozzuoli sono intervenuti sul posto dopo l’allarme. Secondo le prime ricostruzioni, ignoti avrebbero utilizzato un’auto per sfondare la vetrata d’ingresso della banca e, probabilmente con l’ausilio di un braccio meccanico, avrebbero sradicato la cassaforte contenente l’ATM, riuscendo a portarla via.

Dai primi accertamenti, il bottino ammonterebbe a circa 300mila euro. I responsabili si sono dati alla fuga prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. Sono in corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e identificare i responsabili, anche attraverso l’analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona.



In relazione all’esplosione di due ordigni presso gli ATM di altrettanti istituti bancari, nei comuni di Giugliano in Campania (leggi qui l’articolo) e Nola, si comunica che, con ordinanza del Questore di Napoli, è stato messo in atto un corposo dispositivo di controlli interforze nei comuni interessati e in quelli limitrofi, al fine di prevenire eventuali ulteriori episodi analoghi.

Oltre 100 gli uomini delle diverse forze di polizia impiegati nel controllo capillare delle aree interessate per garantire sempre maggiore sicurezza.

Due assalti quasi simultanei hanno interrotto la quiete notturna tra l’area nord di Napoli e l’agro nolano. Nel mirino dei malviventi sono finite le sedi della Banca di Credito Popolare a Giugliano in Campania e del Monte dei Paschi di Siena a Nola. Gli episodi, avvenuti a poche ore di distanza, hanno acceso i riflettori sulle vulnerabilità del sistema di sicurezza degli istituti bancari del territorio.

Immediata la risposta delle istituzioni. Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha disposto un rafforzamento straordinario dei servizi di vigilanza, con un incremento delle pattuglie e dei controlli nelle aree interessate. L’obiettivo è duplice: prevenire nuove azioni criminali e rassicurare cittadini ed esercenti con una presenza più visibile delle forze dell’ordine.

Per definire un piano di contrasto più efficace, è stata convocata una riunione urgente del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Il vertice si è tenuto venerdì 30 gennaio, alle 9:30 presso il Palazzo di Governo. Vi hanno partecipato i rappresentanti delle forze di polizia e i procuratori della Repubblica di Napoli Nord e di Nola, a sottolineare la rilevanza degli eventi.