Assalti ai bancomat a Giugliano e Nola, scatta il dispositivo di sicurezza

PUBBLICITÀ

In relazione all’esplosione di due ordigni presso gli ATM di altrettanti istituti bancari, avvenuti nella notte di ieri, nei comuni di Giugliano in Campania (leggi qui l’articolo) e Nola, si comunica che, con ordinanza del Questore di Napoli, è stato messo in atto un corposo dispositivo di controlli interforze nei comuni interessati e in quelli limitrofi, al fine di prevenire eventuali ulteriori episodi analoghi.

Oltre 100 gli uomini delle diverse forze di polizia impiegati nel controllo capillare delle aree interessate per garantire sempre maggiore sicurezza.

PUBBLICITÀ

Sono in corso serrate attività investigative ad opera della Squadra Mobile di Napoli che procede per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti ed individuare i soggetti ritenuti responsabili degli eventi delittuosi.

LEGGI ANCHE – Assalto al bancomat a Giugliano, arriva la stretta del Prefetto

Due assalti quasi simultanei hanno interrotto la quiete notturna tra l’area nord di Napoli e l’agro nolano. Nel mirino dei malviventi sono finite le sedi della Banca di Credito Popolare a Giugliano in Campania e del Monte dei Paschi di Siena a Nola. Gli episodi, avvenuti a poche ore di distanza, hanno acceso i riflettori sulle vulnerabilità del sistema di sicurezza degli istituti bancari del territorio.

Immediata la risposta delle istituzioni. Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha disposto un rafforzamento straordinario dei servizi di vigilanza, con un incremento delle pattuglie e dei controlli nelle aree interessate. L’obiettivo è duplice: prevenire nuove azioni criminali e rassicurare cittadini ed esercenti con una presenza più visibile delle forze dell’ordine.

Per definire un piano di contrasto più efficace, è stata convocata una riunione urgente del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Il vertice si tè tenuto oggi, venerdì 30 gennaio, alle 9:30 presso il Palazzo di Governo. Parteciperanno i rappresentanti delle forze di polizia e i procuratori della Repubblica di Napoli Nord e di Nola, a sottolineare la rilevanza degli eventi.

Al termine dell’incontro, le autorità illustreranno alla stampa le misure operative che verranno adottate per rafforzare la sicurezza sul territorio.