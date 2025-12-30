Il brindisi di Capodanno è “salvo”, le previsioni del 31 e 1 a Napoli

PUBBLICITÀ

Mercoledì 31 e giovedì 1 dicembre si apriranno all’insegna della stabilità atmosferica in Campania. L’inizio dell’anno meteorologico sarà infatti caratterizzato da tempo asciutto su tutte le province, senza alcuna previsione di pioggia. Le temperature subiranno un lieve calo nel corso della giornata, mantenendosi comunque su valori tipicamente invernali: le massime si attesteranno intorno ai 9 gradi a Napoli e ai 13 gradi nel Casertano. I venti soffieranno soprattutto nelle zone interne, con raffiche che potranno raggiungere i 12 nodi in Irpinia e i 9 nodi nel Beneventano.

Napoli

Nel capoluogo partenopeo entrambe le giornate trascorreranno con cielo sereno o poco nuvoloso e totale assenza di precipitazioni. Le temperature percepite varieranno mediamente tra i 5 gradi delle ore più fredde e gli 11 gradi delle ore centrali. Il mare si presenterà poco mosso al mattino, mentre i venti potranno raggiungere gli 11 nodi.

Caserta

Situazione analoga anche a Caserta, dove il bel tempo accompagnerà mercoledì e giovedì fino alla notte, senza fenomeni piovosi. Il cielo resterà limpido per l’intera giornata, con temperature percepite comprese tra 1 e 9 gradi. I venti saranno moderati, con intensità intorno ai 13 nodi.