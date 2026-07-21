Il caldo torrido si prende una pausa: arrivano i temporali anche al centro-sud

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Dopo settimane caratterizzate da caldo intenso e temperature ben oltre le medie stagionali, l’Italia si prepara a vivere una fase più sopportabile dal punto di vista climatico. L’anticiclone africano perde infatti forza e lascia spazio a correnti più fresche provenienti dal Nord Europa, capaci di riportare i valori termici su livelli più vicini alla norma.

Secondo le previsioni di Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, il cambiamento è già in atto e nei prossimi giorni interesserà progressivamente gran parte della Penisola.

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Temporali dal Nord verso il Centro-Sud

L’ingresso di aria fresca dalla Norvegia sta favorendo la formazione di temporali anche intensi. Dopo i fenomeni che hanno interessato Lombardia e Nord-Est, le precipitazioni tenderanno a spostarsi verso le regioni centrali e meridionali.

Nelle prossime 24 ore sono previsti temporali diffusi lungo il versante adriatico, mentre tra giovedì e venerdì l’instabilità raggiungerà anche diverse aree del Sud.

Il contrasto tra l’aria più fredda in arrivo e il caldo accumulato nelle ultime settimane potrebbe favorire fenomeni localmente violenti, accompagnati da forti raffiche di vento e grandinate.

Temperature in linea con le medie stagionali

La buona notizia riguarda soprattutto il calo delle temperature. Le massime tenderanno gradualmente ad attestarsi sui 30-31 gradi al Nord e lungo parte del versante adriatico, mentre le minime torneranno sotto i 20 gradi in molte località.

Nelle prossime ore il caldo continuerà comunque a farsi sentire, soprattutto sul versante tirrenico del Centro-Sud e nelle isole maggiori, dove si potranno ancora raggiungere punte di 35-36 gradi.

Nessuna nuova ondata africana all’orizzonte

Gli esperti escludono al momento l’arrivo di una nuova e intensa ondata di calore africano entro la fine di luglio.

Questo non significa che il caldo sparirà del tutto: le temperature resteranno tipicamente estive, con valori che potranno raggiungere i 33 gradi al Nord, i 34-35 gradi al Centro e i 36-37 gradi al Sud, ma senza gli eccessi registrati nelle settimane precedenti.

Le previsioni giorno per giorno

Mercoledì 22 luglio: tempo generalmente stabile al Nord, acquazzoni pomeridiani sui rilievi e sulle coste adriatiche del Centro, qualche fenomeno isolato al Sud.

Giovedì 23 luglio: ancora sole al Nord, instabilità al Centro soprattutto lungo l’Adriatico e peggioramento atteso tra Puglia e Basilicata.