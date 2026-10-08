Il figlio del tiktoker è irreperibile, fuga dagli arresti domiciliari a Secondigliano

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Ciro Ioime era stato arrestato in flagranza di reato giovedì scorso per detenzione abusiva di una pistola e per ricettazione della stessa, poi è finito agli arresti domiciliari per un procedimento penale pendente davanti al Tribunale di Potenza. Difeso di fiducia dagli avvocati Luigi Poziello ed Anna Savanelli del Foro di Napoli Nord, al 21enne era stato concesso di ritornare agli arresti domiciliari presso la stessa abitazione dove era stato arrestato per il possesso della pistola. Sono due giorni che il giovane è diventato irreperibile ed è ricercato dalle forze dell’ordine, avendo fatto sparire le proprie tracce. Il ragazzo di Secondigliano è il figlio dei tiktoker, famosi gestori di “giù al palazzo store”.

L’arresto di Ciro Ioime

I carabinieri della stazione di Secondigliano aveva arrestato per detenzione illecita di armi il 21enne Ciro Ioime, già ai domiciliari. Effettuato un controllo nell’abitazione del 21enne, i militari aveva trovato una pistola Beretta e 5 proiettili. L’arma è stata sequestrata e sarà sottoposta ad accertamenti balistici per verificare il suo utilizzo in fatti di sangue o altri reati. Il 21enne arrestato era in carcere in attesa di giudizio.

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Sfuggì a due raid armati

Ioime è balzato agli onori delle cronache mesi fa dopo essere scampato a due raid. Il primo ferimento qualche mese fa quando il ragazzo era insieme a Gennaro Vittoriosi, nipote del boss Gennaro Licciardi, mentre i due erano in auto a Mianella. Nel maggio scorso invece Ioime si era presentato al Cto dopo essere stato accoltellato a una gamba. In quell’occasione aveva raccontato di essere stato aggredito da sconosciuti mentre era in compagnia di due amici al rione Berlingieri. Una versione che non ha mai convinto del tutto anche in virtù del ‘precedente’ e della situazione di forte tensione nel quartiere dove aggressioni e raid a colpi di coltello stanno diventando sempre più frequenti.

Colpo di pistola al ginocchio

Lo scorso marzo Ioime e Vittoriosi erano in auto a Mianella quando sono stati affiancati da due giovani in sella a una moto. Il passeggero avrebbe estratto la pistola che aveva con sé e, puntando l’arma verso il basso, avrebbe esploso numerosi colpi. Ioime fu colpito a un ginocchio, al gluteo e a una coscia, Vittoriosi a un polpaccio. Le due vittime, entrambe originarie di Secondigliano, furono interrogate dalla polizia e in quell’occasione raccontarono di essere state ferite durante un tentativo di rapina al quale si sarebbero opposte.