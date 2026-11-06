Il Governatore Fico sul RdC: “Sarà realizzato se vince il campo largo alle Elezioni”

PUBBLICITÀ

“Se alle prossime elezioni vincerà il campo largo, il Reddito 2.0 sarà realizzato perché è un accordo di programma“. Questa la dichiarazione del presidente della Regione Campania, Roberto Fico, a margine della conferenza stampa tenuta a Palazzo Santa Lucia per presentare Campania Investe – Il programma per le filiere produttive, la misura finalizzata a sostenere lo sviluppo del sistema economico regionale.

“Quando approvammo il Reddito di cittadinanza, avevamo previsto un piano integrato che comprendeva il sostegno al reddito, la formazione e l’accusabilità. A un certo punto il governo Conte è caduto e il percorso si è interrotto proprio mentre stavamo destinando due miliardi ai centri per l’impiego italiani per consentire loro di lavorare su questo progetto. Chi è arrivato dopo non ha proseguito“, ha spiegato Fico. “Bisogna riprendere quel progetto e portarlo avanti fino alla fine”, ha concluso.

PUBBLICITÀ

Il Reddito di Cittadinanza, le parole di Conte

“Il problema” del reddito di cittadinanza “è che va assolutamente rivisto in modo che sia veramente utile per chi è realmente in difficoltà. Ci sono proposte che sono state anche rielaborate alla luce dell’esperienza qui maturata e ci confronteremo ai tavoli”. Lo ha detto il presidente del M5s, Giuseppe Conte, a margine di un evento a Roma. “Il reddito non è stato cancellato, si chiama assegno di inclusione, solo che hanno fatto cassa sui poveri, per arricchire i colossi delle armi, per arricchire aziende energetiche, per arricchire banche e imprese assicurative. Non è stato cancellato neppure da Meloni. Ha cambiato nome“.