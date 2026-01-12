Il Lotto premia i Quartieri Spagnoli, vinti 106mila euro con 3 numeri

PUBBLICITÀ

Fine settimana da ricordare per i giocatori della Campania infatti tra Lotto e 10eLotto, la Regione ha incassato premi per oltre 270mila euro. A guidare la classifica della fortuna – segnala Agimeg – è Napoli, dove una singola ricevitoria nei Quartieri Spagnoli ha regalato una vincita a sei cifre.

Nella ricevitoria di via Emanuele De Deo sono stati centrati 106.875 euro grazie a un terno con i numeri 13-44-85 sulla ruota di Napoli. Nello stesso punto vendita, che si trova nei noti Quartieri Spagnoli, è stato realizzato anche un secondo colpo da 22.500 euro, sempre con il terno 13-44-85.

Rimane a Napoli anche un’altra vincita importante: in via Giulio Palermo una giocata con il terno 4-44-85 ha permesso di incassare 10.516,67 euro sulla ruota di Napoli, a cui si aggiungono 10.433,33 euro ottenuti con una giocata complementare da 4 euro. Sempre nel capoluogo, in via della Stadera, un terno 13-44-85 ha fruttato 9.750 euro con una puntata da 5 euro. Notizia riportata da AGIMEG.