Il messaggio di Geolier per Mario Spedaliere: “Metticela tutta, ti stiamo aspettando”

“Mario spero che riconosci la mia voce, ti stiamo aspettando tutti. Tutta la tua famiglia, i tuoi figli ti stanno aspettando e anche io sto aspettando. Stiamo pregando per te, metticela tutta. Siamo tutti con te, ti aspettiamo”. È il messaggio vocale di Geolier rivolto a Mario Spedaliere, il 34enne tifoso del Portici ricoverato dopo la brutale aggressione subita a Pozzuoli. L’audio è stato diffuso dal fratello Giuseppe, che nelle scorse ore ha condiviso le parole del rapper napoletano per far arrivare al giovane un messaggio di vicinanza e incoraggiamento.

Intanto, dall’ospedale Santa Maria delle Grazie arrivano segnali incoraggianti sulle condizioni del 34enne. Da ieri Mario sta mostrando miglioramenti: ha aperto gli occhi e respira quasi autonomamente. Il giovane resta ricoverato e le sue condizioni continuano a essere monitorate attentamente dai medici, ma i progressi registrati alimentano la speranza dei familiari e di quanti stanno seguendo con apprensione la sua vicenda.