Cagnolino gettato dalle scale a Marano, la donna finisce nei guai

PUBBLICITÀ

Parrebbe sia stata una lite tra familiare che ha poi coinvolto i vicini la causa che ha portato al brutale gesto di lanciare un cane beagle dalle scale a Marano. Sulla vicenda sono in corso le indagini della polizia municipale, intanto il cane ridotto il cattive condizioni dal lancio per le scale è stato affidato alle cure dei veterinari della ASL in attesa della decisione sul suo sequestro.

https://www.youtube.com/shorts/HidnWMVlrpw

L’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente AIDAA ha annunciato la presentazione nei prossimi giorni di una denuncia contro il responsabile del gesto criminogeno. Con una breve nota l’AIDAA interviene sulla vicenda. “Si tratta di un gesto criminale oltre che irresponsabile, il cane non è un oggetto, Ci auguriamo che venga sottoposto a sequestro ed affidato a persone responsabili. Inoltre – concludono gli animalisti – riteniamo vergognoso il fatto che il lancio sia stato registrato con il telefonino per poi essere postato sui social da diverse persone. In un momento in cui stiamo lavorando per combatter le emulazioni che portano violenza sugli animali pubblicare il video di quanto accaduto è stato a nostro avviso quantomeno inappropriato”.