Il Napoli guarda in casa Arsenal, Gabriel Jesus e Martinelli restano nel mirino

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Il Napoli continua a muoversi sul mercato alla ricerca di nuove soluzioni per il reparto offensivo. Tra i nomi monitorati dal club azzurro figurano due brasiliani di grande esperienza internazionale: Gabriel Martinelli e Gabriel Jesus.

Per Martinelli la situazione appare particolarmente interessante. L’esterno brasiliano avrebbe ricevuto un’offerta dal Galatasaray, ma avrebbe rifiutato la destinazione. Con il contratto in scadenza nel 2027, il giocatore sarebbe intenzionato a lasciare il club, aprendo così alla possibilità di una nuova avventura.

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La pista che porta a Martinelli resta però complessa. Il profilo del brasiliano è molto apprezzato e l’operazione richiederebbe uno sforzo economico importante. La scadenza del contratto potrebbe comunque rappresentare un elemento favorevole per il Napoli, soprattutto qualora il giocatore confermasse la volontà di cambiare squadra.

Situazione simile per Gabriel Jesus, anche lui legato al proprio club fino al 2027. L’attaccante potrebbe rappresentare un’opportunità concreta per il Napoli, soprattutto considerando una valutazione che si aggirerebbe intorno ai 20 milioni di euro.

Il brasiliano garantirebbe esperienza, qualità e duttilità. Gabriel Jesus può infatti giocare da centravanti, ma anche agire sulla trequarti o partire dalla fascia, caratteristiche che lo renderebbero particolarmente interessante per il progetto azzurro.

Per arrivare all’attaccante potrebbe però rendersi necessario un movimento in uscita. In questo senso, Lorenzo Lucca e Noa Lang sono due dei giocatori che potrebbero essere coinvolti nelle strategie del Napoli. Una loro eventuale cessione libererebbe spazio e risorse per un nuovo investimento nel reparto offensivo.

Martinelli resta un obiettivo difficile, ma il Napoli continua a seguire con attenzione l’evolversi della situazione. Gabriel Jesus, invece, appare una pista più concreta, con un’operazione che potrebbe chiudersi intorno ai 20 milioni di euro.

Il mercato azzurro resta quindi in fermento: due brasiliani nel mirino, due situazioni da monitorare e la possibilità che uno dei due possa presto trasformarsi in qualcosa di più di una semplice idea.