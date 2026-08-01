I danni dopo il terremoto ai Campi Flegrei, cede il tetto del mercato ittico

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Pozzuoli, così come l’intera area flegrea, sono state colpite da una scossa di magnitudo 4.7 che ha provocato danni significativi, tra cui il cedimento del tetto del mercato ittico all’ingrosso di via Fasano. L’edificio ospita anche gli uffici comunali del Suap, lo sportello unico per le attività produttive.

Il crollo è stato ripreso da Vincenzo Lucignano, un maresciallo della guardia costiera che si trovava sulla banchina alle 19:46, nell’esatto momento della forte scossa. In quei minuti, fortunatamente, all’interno dei locali non c’erano dipendenti né venditori.

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Secondo le prime verifiche, gli uffici e il mercato avevano già subìto danni durante il forte sciame sismico del 2024. La situazione odierna appare ancora più preoccupante per la stabilità delle strutture.

Ordinanze e chiusure a scopo precauzionale

A seguito dell’episodio, il sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni, ha disposto tramite ordinanza la chiusura immediata del mercato ittico, del comando di polizia municipale e del cimitero comunale. La decisione è stata presa per garantire la sicurezza, visto l’emergere di nuovi cedimenti e danni provocati dalla scossa.

“A seguito degli interventi e delle verifiche in corso sul territorio, si comunicano le principali misure attualmente in vigore.

Viabilità

Via Fasano è chiusa al traffico a partire dalla rotonda all’uscita del tunnel Tangenziale Porto in direzione Pozzuoli.

Via Sacchini è chiusa nel tratto compreso dall’incrocio con via Roma in direzione Arco Felice. Per raggiungere Arco Felice è possibile utilizzare come percorso alternativo la via Domitiana.

Su via Pergolesi è istituito il senso unico alternato.

Le ZTL sono disattivate

Strutture temporaneamente chiuse

Mercato Ittico all’Ingrosso

Cimitero comunale

Aree di attesa attive

Sono a disposizione della cittadinanza le seguenti aree di attesa per un primo contatto e il successivo trasferimento al PalaTrincone:

Lungomare Pertini (2 aree)

Via Annecchino (Vittorio Emanuele)

Parco Urbano Attrezzato di via Vecchia delle Vigne

Via Paolella (Agnano Pisciarelli)

Largo del Ricordo (Palazzine)

Villetta Pierluigi Rotta

Hub di accoglienza – PalaTrincone

È attivo l’Hub attrezzato presso il PalaTrincone, raggiungibile anche con il servizio navetta.

Presso l’Hub sono inoltre presenti:

un presidio sanitario dell’ASL Napoli 2 Nord;

gli psicologi dell’emergenza della Protezione Civile della Regione Campania, a disposizione dei cittadini che necessitano di supporto.

Interventi in corso

Sono già 230 le richieste di intervento pervenute. Le squadre della Protezione Civile, della Polizia Municipale, dei Vigili del Fuoco e dei tecnici comunali stanno operando senza sosta per effettuare sopralluoghi e mettere in sicurezza le aree interessate.

Numeri da contattare per segnalazioni e richieste di intervento

Protezione Civile: 081 18894400

Polizia Municipale: 081 8551891

Assistenza alle persone fragili

Le persone fragili che necessitano di assistenza devono contattare:

118, se già in carico al Servizio Sanitario Nazionale o in presenza di emergenze sanitarie;

Pronto Intervento Sociale: 800 006 446, per situazioni di fragilità non a rilevanza sanitaria.

Invitiamo tutti i cittadini a limitare gli spostamenti non necessari nelle aree interessate, a seguire esclusivamente le comunicazioni ufficiali del Comune di Pozzuoli e a collaborare con il personale impegnato nelle operazioni di assistenza e sicurezza”.