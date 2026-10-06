Il sangue di Francesco Vorraro trovato in casa di un indagato, svolta nelle indagini

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È di Francesco Vorraro il sangue trovato nell’abitazione di uno dei quattro indagati per la sua scomparsa. È la novità emersa dagli accertamenti del Raggruppamento investigazioni scientifiche (Ris) di Parma, che potrebbe imprimere una svolta alle indagini sulla vicenda dell’imprenditore di Poggiomarino, scomparso il 9 febbraio scorso in circostanze ancora da chiarire. Le tracce ematiche erano state individuate alcune settimane fa nell’ambito dell’inchiesta coordinata dal pm Giuseppe Visone. Gli approfondimenti scientifici hanno ora stabilito che quel sangue appartiene a Vorraro.

L’esito degli accertamenti rafforza dunque l’ipotesi investigativa secondo cui l’imprenditore potrebbe essere stato portato all’interno dell’abitazione di uno degli indagati e poi ucciso. Non è però l’unica possibilità presa in considerazione dagli investigatori: le tracce ematiche potrebbero essere arrivate nell’abitazione anche in un momento successivo alla scomparsa, attraverso modalità e circostanze che dovranno essere ricostruite.

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Vorraro è al centro di un’inchiesta per una possibile lupara bianca. Dalla sua scomparsa, avvenuta il 9 febbraio, dell’imprenditore non si hanno più notizie e il suo corpo non è mai stato ritrovato. Ora il risultato degli esami del Ris rappresenta un elemento investigativo di particolare rilievo. Saranno ulteriori accertamenti a dover chiarire quando e come il sangue di Vorraro sia arrivato nell’abitazione e, soprattutto, cosa sia accaduto all’imprenditore dopo la sua scomparsa.