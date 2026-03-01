In auto con figlio piccolo e pistola di Indiana Jones, un arresto a Giugliano

PUBBLICITÀ

E’ tarda serata. Un 32enne è alla guida, al suo fianco il figlio minorenne. In auto una pistola simile a quella del film di Indiana Jones. Solo che in questo caso non vi è nessun inseguitore della mafia cinese, nessuna sparatoria. Un particolare, però, ha accomunato quel momento con la pellicola dell’84: la pistola, identica a quella impugnata da Harrison Ford.

L’uomo nascondeva addosso una calibro 38, con il tamburo carico di proiettili. 16 il conto totale dei colpi, alcuni erano nelle sue tasche.

Un’arma simile è stata trovata anche nella sua abitazione. Nascosta sotto la zoccolatura della cucina, i militari hanno trovato una colt trooper con matricola abrasa.

Il 32enne è finito in manette ed è ora in carcere in attesa di giudizio.