Schianto tra Acerra e Pomigliano, muore Alessandro Ciccarelli

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Un violento incidente stradale è avvenuto nel primo pomeriggio di martedì sulla strada statale 162dir “del Centro Direzionale” in direzione di Acerra. Nell’impatto è morto il motociclista Alessandro Ciccarelli. Sul luogo dell’incidente si sono portati subito i soccorsi, con gli ausiliari del traffico di Anas, la società del Gruppo Fs che gestisce l’arteria viaria, la polizia stradale e l’ambulanza del 118, nonché il pm di turno. Il personale sanitario, però, non ha potuto fare altro che constatare il decesso del 30enne di Sant’Anastasia.

Secondo le prime informazioni, l’uomo era a bordo della sua moto e si dirigeva da Napoli verso Acerra, lungo la strada che collega i paesi vesuviani, quando, ad un certo punto, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo e si sarebbe schiantato.

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L’impatto con l’asfalto è stato molto forte e il conducente è morto morto sul colpo. Il sinistro, come detto, è avvenuto all’altezza del km 18,400, nel territorio comunale di Acerra. Le forze dell’ordine stanno indagando per capire se siano stati eventualmente coinvolti anche altri veicoli.

Il cordoglio per Alessandro Ciccarelli

“Alessandro Ciccarelli, anastasiano trentenne è morto ieri in un incidente automobilistico sulla tratta stradale tra Acerra e Pomigliano, il ragazzo era a bordo della sua moto. Il giovane era residente alla Canesca, da sposato temporaneamente abitava a Marigliano, e stava ristrutturando casa a Sant’Anastasia dove si sarebbe trasferito definitivamente con la famiglia. Non lo conoscevo personalmente, ma dai racconti che circolano era una bravissima persona, sempre disponibile e un grande lavoratore. La redazione di SANTANASTASIAOGGI esprime le dovute condoglianze alla famiglia“, questo il cordoglio espresso dal gruppo Facebook.