Incidente mortale sul lavoro nel Salernitano, operaio muore schiacciato dal camion

Ancora una morte bianca, l’ennesima negli ultimi anni. Questa volta a Nocera Inferiore, in via Cucci: qui un operaio, Pietro Mura, ha perso la vita dopo essere rimasto schiacciato dal suo stesso camion mentre eseguiva lavori edili in un garage.

La ricostruzione

Secondo una prima ricostruzione, pare che l’uomo avesse attivato la leve della cisterna del suo camion, per effettuare gli espurghi di pozzi e vasche settiche. In maniera involontaria, dunque, è stato schiacciato dal mezzo pesante. Sul posto, dopo l’incidente, sono intervenuti vigili del fuoco e polizia municipale: i soccorsi, purtroppo, sono risultati inutili.

Il dolore del sindaco di Nocera e dell’Amministrazione Comunale

“Il sindaco Michele Strianese e l’ Amministrazione Comunale di San Valentino Torio partecipano commossi al dolore per la scomparsa del concittadino Pietro Mura, avvenuta oggi pomeriggio a seguito di un incidente sul lavoro”. È quanto si legge in una nota inviata da Palazzo di Città. “Il nostro concittadino, con la sua ditta di espurghi prestava da tanti anni servizi di per il Comune di San Valentino Torio“.

“Nel pomeriggio di oggi ha subito un incidente le cui cause sono ancora da chiarire, mentre si apprestava ad eseguire proprio un lavoro di espurgo presso un condominio di Via Cucci a Nocera Inferiore. Ci uniamo al dolore della famiglia, degli amici e della comunità tutta, esprimendo le nostre più sentite condoglianze per la morte del caro Pietro”.