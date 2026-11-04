Chiusa agenzia funebre abusiva a Barra, figurava come vivaio ma organizzava funerali

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Avrebbe dovuto operare come fioreria, ma organizzava anche funerali e affiggeva manifesti funebri. Nel quartiere Barra i militari hanno ispezionato un’impresa funebre situata sul corso Bruno Buozzi.

Il titolare, un 41enne napoletano, è stato sanzionato per un importo complessivo di 11.200 euro. Secondo quanto emerso dagli accertamenti, l’attività organizzava funerali e curava l’affissione dei manifesti funebri pur disponendo esclusivamente di una SCIA per il commercio al dettaglio di fiori e piante.

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Per questo motivo è stata disposta la cessazione dell’attività ritenuta non autorizzata.