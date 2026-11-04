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Chiusa agenzia funebre abusiva a Barra, figurava come vivaio ma organizzava funerali

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
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Chiusa agenzia funebre abusiva a Barra, figurava come fioreria ma organizzava funerali
Chiusa agenzia funebre abusiva a Barra, figurava come fioreria ma organizzava funerali
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Avrebbe dovuto operare come fioreria, ma organizzava anche funerali e affiggeva manifesti funebri. Nel quartiere Barra i militari hanno ispezionato un’impresa funebre situata sul corso Bruno Buozzi.

Il titolare, un 41enne napoletano, è stato sanzionato per un importo complessivo di 11.200 euro. Secondo quanto emerso dagli accertamenti, l’attività organizzava funerali e curava l’affissione dei manifesti funebri pur disponendo esclusivamente di una SCIA per il commercio al dettaglio di fiori e piante.

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Per questo motivo è stata disposta la cessazione dell’attività ritenuta non autorizzata.

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Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

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