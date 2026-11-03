PUBBLICITÀ

Arriva la svolta nello schianto fatale avvenuto nella giornata di domenica 1 novembre a Massa di Somma, quando il Range Rover ha impattato contro la Ford Ka guidata da Gennaro Costanzo, morto sul colpo. L’uomo, 55 anni, era in compagnia della moglie e del nipotino di soli tre anni.

Uno dei tre è stato individuato grazie a delle tracce di sangue lasciate prima della fuga sull’auto, gli altri due si sono presentati spontaneamente presso la caserma di San Sebastiano al Vesuvio, accompagnati dai loro avvocati. Hanno tutti tra i 25 e i 28 anni, e chi era alla guida del Range Rover è stato arrestato ieri pomeriggio: non aveva nemmeno la patente.

PUBBLICITÀ

A fornire dettagli sulla vicenda, Il Mattino.

Gennaro morto nell’incidente a Massa di Somma, preso il conducente del Range Rover

Alla guida dell’auto ci sarebbe stato K.R., 25 anni, sulle cui condizioni avrebbe chiesto informazioni una zia, presentatasi sul luogo dell’incidente, salvo poi ritrattare tutto alle domande incalzanti dei carabinieri. Sarebbe stato il giovane alla guida, quindi, ad aver tagliato la curva andando a sbattere contro la Ford Ka della vittima, causandone la morte. I tre sarebbero poi fuggiti a piedi, ma le tracce di sangue lasciate dal conducente all’interno dell’auto hanno permesso di rintracciarlo in tempi brevi.

Nel pomeriggio di ieri, quindi, K.R. è stato arrestato dai carabinieri di San Sebastiano al Vesuvio e trasferito a Poggioreale con l’accusa di omicidio stradale aggravato e omissione di soccorso. Denunciato per omissione di soccorso anche uno dei suoi due amici: entrambi hanno ammesso le proprie responsabilità.

Intanto proseguono le indagini per ricostruire esattamente la dinamica dell’incidente. Anche le due auto coinvolte nell’incidente sono state sottoposte a sequestro anche per capire a quale velocità andassero. Si attende intano per la giornata di oggi anche la notifica agli indagati e alla famiglia della vittima degli avvisi per eseguire l’autopsia sulla vittima.