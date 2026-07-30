Terra dei fuochi a Giugliano, blitz della Municipale: sequestri e denunce

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Nell’ambito delle attività di contrasto ai reati ambientali legati alla Terra dei Fuochi, la Polizia Municipale di Giugliano in Campania, con il coordinamento della Prefettura di Napoli e dell’Incaricato per il contrasto dei roghi dolosi, ha portato a termine due importanti operazioni nel corso dell’ultimo mese.

Nel primo intervento è stata sequestrata un’area di circa 900 metri quadrati, utilizzata per la lavorazione del legno senza le necessarie autorizzazioni e con la presenza di rifiuti speciali abbandonati. Secondo gli accertamenti, l’attività sarebbe riconducibile a una nota catena commerciale presente in tutta Europa. Il direttore tecnico, 40 anni, è stato denunciato all’Autorità giudiziaria.

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In un secondo intervento è stato sequestrato un opificio abusivo di circa 200 metri quadrati, dove venivano smaltiti illecitamente scarti tessili e pellami. Per questa vicenda è stato denunciato un 55enne di Giugliano.