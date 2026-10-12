Incidente nel Napoletano, auto si ribalta sui binari della Circumvesuviana

PUBBLICITÀ

Questa mattina e per cause in corso di accertamento una 22enne a bordo della propria Lancia Y perdeva il controllo del mezzo ribaltandosi.

Il veicolo è rimasto su un fianco occupando il passaggio a livello della linea ferrata EAV – Circumvesuviana. Questo ha causato l’interruzione della circolazione ferroviaria lungo la tratta Poggiomarino – Striano – Sarno per circa un’ora. Circolazione ferroviaria successivamente ripristinata regolarmente. La donna é stata medicata sul posto da personale sanitario del 118 per escoriazioni, non in pericolo di vita. Procedono i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Torre Annunziata.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE | Dramma al cimitero di Poggiomarino, dipendente cade durante la tumulazione e batte la testa

Nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 11 ottobre, i carabinieri della stazione di Poggiomarino e della sezione radiomobile di Torre Annunziata sono intervenuti presso il cimitero comunale per un incidente sul lavoro. Il dipendente di una ditta di onoranze funebri, durante una tumulazione in una cappella privata, sarebbe caduto da una scala, da un’altezza di 3 metri circa. L’uomo, 58enne di Scafati, avrebbe battuto la testa e riportato varie fratture. È stato portato in ambulanza presso l’ospedale del Mare. È in rianimazione, in coma ed in pericolo di vita. Indagini in corso dei Carabinieri.

PUBBLICITÀ