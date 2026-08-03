Incidente sul cantiere al Don Guanella, operaio di Villaricca in codice rosso

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Questa mattina i carabinieri della stazione di Secondigliano sono intervenuti presso il cantiere della metropolitana di via Miano (altezza ponte del rione Don Guanella) per un infortunio sul lavoro. Un operaio 60enne di Villaricca sarebbe stato investito da alcune lastre di vetro che lo avrebbero colpito al fianco. La vittima è stata portata al Cardarelli in codice rosso. Il cantiere è stato sequestrato. Indagini in corso per chiarire dinamica.